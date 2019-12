Formule 1

Formule 1 : Senna, Schumacher…Cette sortie sur la place d’Hamilton dans l’histoire

Publié le 20 décembre 2019 à 15h35 par La rédaction

Romain Grosjean a pris la parole pour s’exprimer sur Lewis Hamilton. Et pour le pilote français, le Britannique fait partie des 5 plus grands pilotes de l’histoire.

Lewis Hamilton a de nouveau mis tout le monde d’accord cette saison. Le Britannique a survolé cette saison de Formule 1 et a terminé la saison avec 87 points d’avance sur son dauphin Valtteri Bottas. Le sextuple champion du monde a même été élu pilote de F1 de l’année par ses pairs. Une distinction qui vient un peu plus récompenser la saison de Lewis Hamilton. Interrogé sur la place du pilote britannique dans l’histoire, Romain Grosjean le place parmi les 5 plus grands pilotes de l’histoire.

« C’est très difficile d’établir un top 5 mais Lewis en fait partie »