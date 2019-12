Formule 1

Formule 1 : La sortie étonnante de Verstappen sur la voiture de Hamilton !

Publié le 16 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une très bonne performance avec une 3ème place en 2019, Max Verstappen a estimé qu'il aurait pu faire mieux s'il avait eu la voiture de Lewis Hamilton.

Max Verstappen n'a pas la langue dans sa poche. À tel point que le pilote lui-même l'a regretté publiquement dans la presse. S'il y a un consensus pour dire qu'il représente le futur de la Formule 1, cela pourrait être loin de Red Bull, son écurie actuelle. Le pilote de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2020. Une date pivot pour un bon nombre d'équipes puisque Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, entre autres, seront également en fin de contrat. Ferrari et Mercedes pourraient donc chercher à recruter, et Max Vertappen serait intéressé en particulier par une écurie à en croire ses propres dires.

Verstappen estime qu'il aurait été champion du monde dans une Mercedes