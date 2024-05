Mercato - Real Madrid : Une autre star arrive avec Mbappé ?

Alexis Brunet

Les supporters du Real Madrid risquent d'être gâtés cet été. En effet, rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait bien débarquer dans la capitale espagnole prochainement. Toutefois, le Français pourrait ne pas être la seule star à rejoindre le club madrilène. Alphonso Davies, qui n'est pas parti pour prolonger au Bayern Munich, pourrait le suivre.

Le PSG n'affrontera pas le Real Madrid en finale de Ligue des champions, car il a été éliminé au stade des demi-finales par le Borussia Dortmund. Mais le champion de France et celui d'Espagne pourraient bien être opposés lors du mercato estival. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants madrilènes vont vraisemblablement mettre la main sur Kylian Mbappé, une fois son contrat à Paris arrivé à échéance.

Mbappé et ensuite Davies ?

Kylian Mbappé a donc de grandes chances de rejoindre le Real Madrid cet été, mais il pourrait ne pas être le seul renfort de poids pour les Madrilènes. En effet, le club espagnol pourrait également mettre la main sur Alphonso Davies. Selon les informations de Sport , le Canadien n'a toujours pas prolongé au Bayern Munich et il ne devrait pas le faire. La formation de Bundesliga pourrait donc se faire une raison et vendre son défenseur cet été ou bien le perdre gratuitement en 2025.

Polémique au Real Madrid, l'arbitre s'excuse https://t.co/nH8l0CovfR pic.twitter.com/RXhrFFKfdk — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Davies a brillé ... contre le Real Madrid

En attendant de savoir si Alphonso Davies va rejoindre ou non le Real Madrid, le Canadien a bien failli jouer un mauvais tour au club espagnol. Mercredi soir, lors de la demi-finale retour de C1 entre le Bayern Munich et le champion d'Espagne, le défenseur a ouvert le score à la 68ème minute. Un but qui qualifiait à ce moment-là les Bavarois, mais cela était sans compter le doublé en fin de match de Joselu, qui a permis une nouvelle fois aux Madrilènes de disputer une finale de Ligue des champions.