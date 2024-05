Mercato : Signer à l’OM ? Un choix «un peu bizarre» pour cet entraîneur

Thibault Morlain

Quand il s’agit d’évoquer l’identité de l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, c’est le nom de Paulo Fonseca qui revient le plus souvent. Aujourd’hui au LOSC, le Portugais est désiré par Pablo Longoria, mais pas seulement… Alors que la concurrence s’annonce rude, certains estiment que Fonseca ne ferait pas le meilleur choix en allant à l’OM.

A la fin de la saison, Jean-Louis Gasset va quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM. La quête a déjà débuté pour lui trouver un successeur et comme le10sport.com vous l’a révélé, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais l’entraîneur du LOSC aurait-il pour autant raison d’aller à l’OM ? Rio Mavuba en doute…



« L’OM, c’est un choix un peu bizarre »

Pour Free Ligue 1 , Rio Mavuba s’est prononcé sur un possible départ de Paulo Fonseca à l’OM. L’ancien du LOSC a alors expliqué : « Je me dis que partir du LOSC, surtout si tu fais la Ligue des Champions, pour aller à l’OM, même s’il peut y avoir un beau projet, c’est un choix un peu bizarre ».

« S’il y a le Milan AC, ça va être dur de dire non »