Mercato : Il annonce le verdict pour cet entraîneur, l’OM va adorer

Hugo Chirossel

À la recherche d’un nouvel entraîneur qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais Marseille étudie d’autres pistes et l’une d’elles mènerait à Sérgio Conceição, qui pourrait quitter le FC Porto. Également cité à l’AC Milan, les Rossoneri ne seraient en réalité pas sur le coup.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM veut faire de Paulo Fonseca son prochain entraîneur. Le technicien portugais du LOSC, où il arrive au terme de son contrat, est la priorité de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Un dossier dans lequel la concurrence est forte et les dirigeants marseillais explorent donc d’autres pistes. En ce sens, L’Équipe évoquait le nom de Sérgio Conceição, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le FC Porto.

Mercato - OM : La presse italienne confirme une offre ! https://t.co/6IorfgpCtY pic.twitter.com/xnLwZndvw6 — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

« Conceição ne sera pas le nouvel entraîneur du Milan »

Sérgio Conceição est également cité du côté de l’AC Milan pour succéder à Stefano Pioli. Mais d’après les informations du journaliste Carlo Pellegatti, il ne sera pas le prochain entraîneur des Rossoneri . « J e ne sais pas qui viendra, mais je vais prendre un risque : Conceição ne sera pas le nouvel entraîneur du Milan. C'est ce qu'on m'a dit, ce n'est pas une question de personnes qui passent dans la rue. J'ai vérifié l'information et un autre collègue m'a dit que le Milan n'avait jamais étudié la question », a-t-il indiqué auprès de TvPlay . « En tout cas, Conceição s'entretiendra demain avec Villas Boas, le président de Porto . »

« Sur Fonseca, je n'ai pas de nouvelles »