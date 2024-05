Mbappé - PSG : Il regrette le transfert vers «le club de ses rêves»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Approchant de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid au terme de la saison, un autre club cher à l’international français. Un choix de carrière que comprend David Ginola, qui se dit toutefois « désolé et triste » pour son ancien club et le football tricolore.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé disputera son dernier match européen au Parc des Princes sous les couleurs du PSG, lui qui a décidé de quitter la capitale au terme de la saison. Cette fois, rien ne semble empêcher le Real Madrid d’accueillir sa grande priorité, une opération comprise par David Ginola, qui affiche toutefois de gros regrets pour son ancien club et le football préféré.

« Je suis plus désolé et triste pour le PSG »

« S’il part au Real Madrid, il ira vers le club de ses rêves. Ce n’est pas comme si tu arrêtais ta carrière derrière , commente l’ancien joueur du PSG devenu consultant sur Canal +, dans des propos accordés au Parisien . Il est au début d’une superbe aventure. Je suis plus désolé et triste pour le PSG et le football français qui vont perdre un talent comme Kylian Mbappé. Je l’aurais bien vu s’inscrire avec le PSG pendant très longtemps. Il a fait le bonheur de tous les fans qui allaient voir un joueur exceptionnel au stade . »

« La tristesse de ne plus l’avoir dans le Championnat de France »