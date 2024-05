Mercato - OM : Rencontre décisive pour Habib Beye ?

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, si Paulo Fonseca est la priorité, Habib Beye figure également sur la short-list de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Mais l’entraîneur du Red Star, où il arrive au terme de son contrat, est aussi dans le viseur du Stade de Reims. En ce sens, il a récemment rencontré Mathieu Lacour, directeur sportif rémois.

Après presque trois ans en tant qu’entraîneur principal du Red Star, Habib Beye est prêt à se lancer un nouveau défi. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport , il figure sur la short-list de l’OM, à la recherche du successeur de Jean-Louis Gasset. Mais c’est finalement au Stade de Reims qu’il pourrait poursuivre sa carrière. Selon nos informations, les Rémois, qui viennent de se séparer de Will Still, sont très intéressés à l’idée de s’attacher les services d’Habib Beye.

Beye a rencontré le Stade de Reims

Une information confirmée par Ouest-France et Foot Mercato , qui ajoutent qu’Habib Beye a rencontré Mathieu Lacour, directeur sportif du Stade de Reims, la semaine dernière. D’après nos sources, l’entraîneur du Red Star intéresse également Strasbourg, tandis qu’il n'est qu’un plan B pour l’OM, dont la priorité est Paulo Fonseca. Habib Beye devrait en tout cas bientôt annoncer sa décision quant à son avenir, comme il l’a laissé entendre dimanche sur le plateau du Canal Football Club .

« Je dirais qu’elle est même plus ou moins prise »