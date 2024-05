Le PSG a enfin tiré le gros lot ?

Thomas Bourseau

Le PSG a misé sur Luis Enrique qui est seulement le deuxième entraîneur de l’ère QSI après Carlo Ancelotti à avoir remporté la Ligue des champions en arrivant au Paris Saint-Germain. Du point de vue de Pedro Miguel Pauleta, Enrique est l’homme de la situation pour gérer l’effectif du club de la capitale.

Luis Enrique a débarqué au PSG lors du dernier mercato estival avec un objectif clair : mener à bien le renouveau lancé par le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football du club de la capitale qu’est Luis Campos. Par ailleurs, Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti ont tous plié bagage, dépeuplant un peu plus l’effectif parisien de ses stars.

«Je suis admiratif qu’il soit arrivé à constituer une véritable équipe»

Lors de sa première saison à la tête de l’effectif du PSG, Luis Enrique est en lice pour réaliser un triplé XXL avec la Ligue des champions et la Coupe de France après avoir déjà raflé la Ligue 1 dernièrement. Aux yeux de Pedro Miguel Pauleta, Enrique est l’homme de la situation pour gérer le groupe parisien. « Je suis admiratif qu’il soit arrivé à constituer une véritable équipe. Il a réussi cela. Tout le monde se sent concerné et impliqué. Et ce n’est pas facile à réaliser dans un club comme le PSG, avec 23-24 joueurs pour la plupart de nationalités différentes ».

«Il est taillé pour gérer un club comme le PSG»