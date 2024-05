Un international français va recaler le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG va tenter de renforcer son secteur défensif, au sein duquel la profondeur de banc a fait défaut cette saison. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait notamment à Jules Koundé, mais ce dernier préférerait rester au FC Barcelone où son contrat court jusqu'en juin 2027.

En quête de renforts défensifs en vue de la saison prochaine. le PSG s'active sur plusieurs pistes, notamment dans l'axe. Et pour cause, entre la blessure de Lucas Hernandez, le retour difficile de Milan Skriniar et le déclin de Danilo Pereira, Luis Enrique a peu d'options pour composer sa charnière centrale.

Le PSG dans le coup pour Koundé ?

C'est la raison pour laquelle, selon les informations de Mundo Deportivo , le PSG s'intéresserait à Jules Koundé en vue de la saison prochaine. Cependant, la concurrence s'annonce rude puisque Chelsea, Manchester United, Newcastle ou encore l'Inter sont également dans le coup pour le défenseur du FC Barcelone.

Koundé préférerait rester au Barça la saison prochaine