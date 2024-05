PSG : Une bombe va être lâchée, tensions dans le clan Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour s'engager avec le Real Madrid à l'issue de la saison. Il ne manque plus que l'annonce officielle pour définitivement clore ce feuilleton. Mais la date de cette annonce serait sujet de discorde au sein de l'entourage de l'attaquant français.

L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute du côté du PSG qui se prépare au départ de son attaquant vedette. En fin de contrat, le crack de Bondy va rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat qui se termine le 30 juin prochain.

Mbappé veut faire son annonce le plus rapidement possible

Il ne manque plus que l'annonce officielle pour conclure ce feuilleton. Dans cette optique, Kylian Mbappé serait impatient à l'idée de faire sa grande annonce. « On me dit que Mbappé serait prêt à annoncer où il jouera la saison prochaine si le PSG est éliminé en Ligue des Champions », explique ainsi Eduardo Inda sur le plateau du Chiringuito .

Fayza Lamari est beaucoup moins impatiente