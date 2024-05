Guardiola : Zidane fait une annonce, une fake news est dénoncée !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane était l’un des entraîneurs stars pris en considération par la direction du Bayern Munich dans le cadre de la succession de Thomas Tuchel. La légende du Real Madrid a toutefois fermé la porte au club bavarois. De quoi faire enfler la rumeur Pep Guardiola qui a rapidement été démentie. Explications.

Le Bayern Munich est pour le moment sans entraîneur pour la saison prochaine. Alors que Thomas Tuchel devra laisser son poste vacant quel que soit le dénouement de la campagne de Ligue des champions, le club bavarois aurait notamment songé à Zinedine Zidane. Cependant, le champion du monde 98 a fermé la porte à cette éventualité.

Zidane ferme officiellement la porte au Bayern Munich

« Qui va gagner entre le Real Madrid et le Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions ? Madrid j'espère ! Mais ce sera un match difficile. Si je vais devenir le nouvel entraineur du Bayern ? Non (sourire), je vais aller voir le match » . a confié Zinedine Zidane dimanche à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Miami pour Sky Deutschland. Dans la foulée, des rumeurs sur un potentiel retour de Pep Guardiola après son passage entre 2013 et 2016, ont pris forme ces dernières heures.

«Pep a le Bayern dans son cœur, mais il ne veut pas quitter Manchester City»