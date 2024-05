Mbappé : Le PSG aurait pu éviter une catastrophe à 0€

Thibault Morlain

Le PSG l’a répété à plusieurs reprises, il était inconcevable que Kylian Mbappé parte libre. Et pourtant, c’est ce qui va arriver cet été. Par conséquent, l’international français ne rapportera aucune indemnité de transfert au club de la capitale, qui passe donc à côté d’un énorme pactole. Mais voilà que cette catastrophe aurait pu ne jamais arriver avec Mbappé. Comment ? Grâce à David Ginola en tant que directeur sportif.

Le moment que le PSG redoutait tant va arriver. En effet, à l’issue de la saison, Kylian Mbappé va faire ses valises, lui qui est annoncé au Real Madrid. Pire encore pour le club de la capitale, l’international français arrivant au terme de son contrat, c’est donc libre qu’il va s’en aller. Mbappé va ainsi partir pour 0€ et même si un accord a été trouvé pour que le PSG s’y retrouve financièrement, l’opération est loin d’être la meilleure pour les Parisiens, qui avaient dépensé 180M€ pour recruter Kylian Mbappé en 2017 à l’AS Monaco.

« Si j’avais été directeur sportif… »

A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro , David Ginola s’est exprimé sur le départ de Kylian Mbappé. Et selon ses dires, s’il avait été directeur sportif du PSG, cela ne se serait pas passé comme aujourd’hui : « Je vous dit tout de suite que si j’avais été directeur sportif, Mbappé ne serait jamais parti. En tout cas, pas pour zéro. Soyons clairs : on ne peut pas aller contre la volonté d’un joueur qui a envie de partir, surtout aujourd’hui avec l’arrêt Bosman. Et ce n’est pas que je me prétends meilleurs que d’autres, pas du tout ».

« Qu’est-ce qui fait qu’un joueur comme ça n’a pas envie de rester au PSG plus longtemps ? »