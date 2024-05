PSG : Le Real Madrid craint une catastrophe avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG est susceptible de voir le dénouement de son épopée européenne se concrétiser ce mardi soir en cas d’échec face au Borussia Dortmund en demi-finale retour de Ligue des champions. Si jamais ce cas de figure prenait forme, le Real Madrid craindrait une annonce surprise et prématurée de Mbappé pour son avenir. Explications.

Le Real Madrid et le PSG pourraient se rencontrer à Wembley le 1er juin prochain en finale de Ligue des champions si les champions d’Espagne et de France venaient à éliminer le Borussia Dortmund ce mardi soir et le Bayern Munich mercredi soir. De quoi permettre à Kylian Mbappé d’avoir éventuellement un premier rendez-vous avec le Real Madrid avant l’heure, à savoir son arrivée à la Casa Blanca à l’intersaison.

Une annonce de Mbappé prématurée qui fait peur au Real Madrid

D’après les informations de Relevo , le Real Madrid craindrait une annonce prématurée de Kylian Mbappé. Si jamais le PSG était éliminé de la Ligue des champions ce mardi soir par le Borussia Dortmund, le capitaine de l’équipe de France pourrait publiquement annoncer son départ du PSG en fin de saison pour le Real Madrid. Ce qui ennuierait le staff technique de Carlo Ancelotti puisque cela masquerait quelque peu les succès du club merengue, à savoir la Liga et éventuellement la Ligue des champions.

