Mercato : Flop total au PSG ?

Axel Cornic

En fin de contrat à l’Inter, Milan Skriniar a été l’une des grosses recrues du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain, surtout vu son prix. Mais le Slovaque n’a pas vraiment confirmé cette saison entre pépins physiques et méformes récurrentes, avec Lucas Beraldo qui semble d’ailleurs l’avoir déjà doublé dans la hiérarchie de Luis Enrique.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A il n’y a pas encore très longtemps, Milan Skriniar devait devenir l’un des nouveaux piliers du PSG. Mais la greffe n’a pas pris pour le moment, puisque le défenseur est l’un des joueurs le splus critiqués de la saison et certains se questionnent même sur sa présence face à Dortmund ce mardi en Ligue des Champions, alors même que Lucas Hernandez est out pour le reste de la saison.

Milan Skriniar, pari raté ?

La Gazzetta dello Sport fait le point sur la situation de Skriniar à Paris et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dernières indiscrétions ne poussent pas vraiment à l’optimisme ! Au sein du PSG on serait en effet très déçus du rendement de l’ancien de l’Inter, surtout depuis l’arrivée d’un Lucas Beraldo qui n’a mis que quelques mois pour montrer plus que lui. Ce dernier a d’ailleurs l’avantage d’être beaucoup plus jeune, sans parler du fait que lui n’a pas connu la moindre blessure depuis son arrivée.

Le PSG aimerait déjà le vendre