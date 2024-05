Catastrophe au PSG, Luis Enrique prépare un coup de poker

Jean de Teyssière

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG, Lucas Hernandez s'est gravement blessé au genou gauche. L'international français a subi une rupture du ligament croisé du genou gauche et sera forfait au moins jusqu'à la fin de l'année. L'Euro, c'est terminé pour lui aussi et Luis Enrique doit avant tout se demander comment il va le remplacer. Son idée en tête pourrait être de faire confiance à Lucas Beraldo.

La sentence est tombée pour Lucas Hernandez. Déjà victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit lors de la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France, l'ancien joueur du Bayern Munich a rechuté, mais cette fois-ci à l'autre genou, lors de la rencontre face à Dortmund (0-1). Dans une fin de saison éreintante pour le PSG, Luis Enrique va devoir rapidement trouver une solution.

Skriniar pour remplacer Hernandez ?

Arrivé l'été dernier, Milan Skriniar a peu à peu perdu son rang au PSG. Le Parisien rappelle que l'international slovaque a subi une blessure à la cheville en début d'année qui, couplée à l'arrivée de Lucas Beraldo, l'a peu à peu rabaissé dans la hiérarchie. Mais il faut aussi rappeler qu'il n'a pas eu beaucoup de minutes dans les jambes depuis son retour de blessure, même si son expérience pourrait être un avantage pour disputer la demi-finale retour.

L'option Danilo Pereira

Le Parisien évoque ensuite l'option Danilo Pereira. L'international portugais est celui qui a le plus de minutes jouées au PSG cette saison et son rôle important dans le vestiaire, que lui confère sa charge de vice-capitaine, fait de lui une option intéressante pour Luis Enrique. Surtout que physiquement, il est l'un de ceux qui pourrait le plus s'occuper de l'imposant Niclas Fullkrug.

Luis Enrique devrait compter sur Beraldo