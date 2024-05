PSG : Le retour du grand Mbappé est déjà annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé est passé à côté de son match avec le PSG mercredi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. L’attaquant parisien aura l’occasion de rectifier le tir mardi prochain pour le retour, et Jérôme Rothen annonce que le grand Mbappé sera cette fois-ci de la partie.

Le PSG est passé à côté de son grand rendez-vous à Dortmund mercredi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions (défaite 1-0). Kylian Mbappé a une fois de plus cristallisé les débats d’après-match, puisque le capitaine de l’équipe de France n’a pas réellement pesé sur cette rencontre et a largement été critiqué pour sa performance avec le PSG.

« Il n’est pas efficace »

Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen n’a pas fait exception à la règle en pointant du doigt le match de Mbappé en Allemagne : « Tu ne peux pas te proclamer être l’un des meilleurs au monde, et à juste titre, et se satisfaire de cette prestation. Il dessert son équipe, il ne rend pas meilleur les autres et il n’est pas efficace. Il fait même déjouer quelques coéquipiers. Quand il n’est jamais à la réception d’un centre car il n’est jamais dans la surface, c’est problématique. Est-ce que ce sont des consignes ou est-ce lui qui doute car il a envie d’avoir le ballon dans le pied avant de le demander et de faire des appels? Je ne sais pas mais c'est néfaste pour l’équipe », a estimé l’ancien joueur du PSG.

« On aura le très bon mardi »