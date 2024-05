PSG : Il signe pour 50M€ avec une grande promesse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 50M€, Lucas Hernandez a réalisé une très bonne saison avant de subir une nouvelle rupture des ligaments croisés mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le défenseur tricolore a réagi sur les réseaux sociaux en évoquant notamment une promesse qu’il s’était faite au moment de signer avec le PSG.

Nouvelle galère pour Lucas Hernandez. Le défenseur du PSG avait raté la Coupe du Monde 2022 au Qatar, victime d’une rupture des ligaments croisés lors du premier match contre l’Australie, et il en sera malheureusement de même pour l’Euro 2024 avec les Bleus puisque l’ancien joueur du Bayern Munich a contracté la même blessure mercredi soir lors du choc entre le Borussia Dortmund et le PSG, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Mercato : Le PSG enfin fixé pour ce crack à 55M€ ? https://t.co/zpxs4KKD8F pic.twitter.com/7BtgmnHDuj — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

« Quand j’ai signé avec le PSG… »

Lucas Hernandez sera donc éloigné des pelouses pour tout le reste de l’année civile 2024, et il est sorti du silence jeudi via un post sur ses réseaux sociaux : « Quand j’ai signé avec le PSG j’ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c’est ce que j’ai fait depuis », indique Lucas Hernandez, avec un discours poignant sur la promesse qu’il s’était faite au moment de son transfert au PSG pour 50M€ l’été dernier.

« Je serai encore plus fort »