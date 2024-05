Terrible nouvelle au PSG, son frère lâche un message poignant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a mis fin au suspense ce jeudi, en début de soirée. Sorti sur blessure lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche et est d'ores et déjà forfait pour l'Euro. Sur les réseaux sociaux, son frère a délivré un message poignant.

Le PSG ne s'est pas seulement incliné face au Borussia Dortmund ce mercredi soir (1-0). Le club parisien a perdu pour le reste de la saison Lucas Hernandez. L'international français de 28 ans souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche et devrait s'absenter des terrains pour au moins six mois. Le défenseur est donc contraint de déclarer forfait pour l'Euro, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Lucas Hernandez lâche un message fort

Après avoir appris le verdict ce jeudi, Lucas Hernandez a envoyé un message aux supporters du PSG. « Lorsque j'ai signé au PSG, j'ai fais la promesse de donner mon cœur et mon âme pour cette équipe et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, lors du match d'hier soir, je me suis blessé. Je suis retourné sur le terrain et j'ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais cela n'a pas été possible. Je voudrais remercier tous mes fans et mes proches pour leur amour et leur soutien. Mon retour sera plus fort que jamais » a confié le joueur.

Son frère au soutien