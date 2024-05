Mercato : Le PSG menacé pour un transfert à 115M€

Benjamin Labrousse

A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, le PSG aurait plusieurs cibles en tête. Parmi elles figure notamment le profil de Bruno Guimaraes. Étincelant sous les couleurs de Newcastle, l’international Brésilien fait de l’œil à certains cadors européens comme Paris donc, mais aussi comme Arsenal qui apprécie vraiment son style de jeu. Explication.

Le mercato estival du PSG s’annonce animé. Si Paris s’apprête à perdre Kylian Mbappé à l’issue de cette saison, le club parisien envisage déjà l’avenir sans son numéro 7. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire sera l’une des priorités de la cellule de recrutement du PSG. Depuis plusieurs mois, le nom de Bruno Guimaraes revient avec insistance. Le joueur de Newcastle dispose d’une clause libératoire de 115M€, ce qui pourrait tenter certains cadors européens.

« Arsenal aime beaucoup Bruno »

Journaliste pour The Athletic , David Ornstein a ainsi révélé ce vendredi qu’en plus du PSG, Arsenal serait friand de l’international Brésilien : « Arsenal aime beaucoup Bruno comme option s'ils doivent recruter un numéro 6. Il peut également évoluer au poste de numéro 8, mais Newcastle, Arsenal et d'autres le considèrent comme un numéro 6. Arsenal s'intéresse également depuis longtemps à Martin Zubimendi (Real Sociedad) pour ce poste et il ne fait aucun doute que d'autres candidats figureront sur leur liste » , a ainsi confié Ornstein.

« Peu de joueurs refuseraient un transfert vers un club comme Arsenal »