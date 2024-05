Mercato - Real Madrid : Il succède à Zidane et raconte tout

Pierrick Levallet

Le départ de Karim Benzema a laissé un grand vide au Real Madrid l’été dernier. Le club madrilène a alors bouclé un transfert colossal pour essayer de faire oublier le Ballon d’Or 2022. Florentino Pérez a lâché plus de 100M€ pour mettre la main sur Jude Bellingham, qui faisait sensation avec le Borussia Dortmund. Le milieu de terrain de 20 ans a opté pour le numéro 5, porté par un certain Zinédine Zidane il y a une vingtaine d’années. Depuis, l’international anglais flambe chez les Merengue. Il n’a d’ailleurs pas manqué de livrer une anecdote touchante sur son transfert.

«La boucle est bouclée»

« Mon père portait toujours un maillot du Real Madrid à la maison avec "Zidane" dans le dos. C'est drôle, parce que, d'une certaine manière, la boucle est bouclée. Il me l'a donné (le maillot de Zidane) quand je suis arrivé ici l'été dernier. Il l'a toujours porté... » a d’abord expliqué Jude Bellingham dans un entretien accordé à Movistar Plus+ et dans des propos rapportés par Relevo . « Je lui demandais : "Qui est ce type sur ton T-shirt ? Et il me disait toujours : "Quand tu seras grand, on te mettra sur YouTube". Maintenant que je porte le "5", c'est devenu une histoire très significative, très agréable pour moi » a-t-il ensuite ajouté.

«Il a été extraordinaire avec moi»