PSG : Mbappé se rate complètement, les raisons sont dévoilées

Benjamin Labrousse

Mardi soir face au Borussia Dortmund (0-1), Kylian Mbappé n’a clairement pas été au rendez-vous pour son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes. Pour l’ancien parisien (1997-2007) Édouard Cissé, le fait de se sentir mal-aimé serait l’une des grandes raisons de l’échec du numéro 7. Explications.

Kylian Mbappé dans le dur. Au terme d’une double confrontation dans laquelle le numéro 7 n’aura clairement pas brillé, le PSG s’est fait éliminé par le Borussia Dortmund (0-2 au cumulé) en demi-finale de la Ligue des Champions. Pourtant attendu au tournant pour son dernier match de C1 au Parc des Princes mardi soir, Mbappé n’aura rien réussi…

Mbappé s’est manqué face à Dortmund

Une prestation inquiétante de la part de la star de 25 ans, qui quittera le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Pour l’ancien milieu défensif du club parisien Édouard Cissé, le manque d’amour de la part des supporters parisiens à l’égard de Kylian Mbappé a clairement pesé dans la balance.

« Il reste un homme, qui a besoin de se sentir aimé »