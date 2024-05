La prochaine star du PSG lâche une grande annonce pour l’avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne verra pas Wembley. Le club parisien n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, battu par le Borussia Dortmund ce mardi soir (0-1). En zone mixte, Warren Zaïre-Emery a eu du mal à masquer sa déception. Mais le jeune joueur, perçu en interne comme le prochain patron du PSG, a les yeux rivés sur le futur.

Le PSG a fait son âge ce mardi soir. Equipe la plus jeune des quatre demi-finalistes, le club parisien a manqué d'expérience pour vaincre le Borussia Dortmund ce mardi soir en Ligue des champions (0-1). Éliminé, Warren Zaïre-Emery se projette déjà sur l'avenir.

« J'espère qu'on la gagnera une prochaine fois. »

Selon le milieu de terrain, le PSG est encore une équipe en construction. « Non, je ne dirais pas plus fort, parce que si on met nos occasions, on peut gagner les deux matches, même s'ils en ont aussi. Maintenant, on a un projet qui se développe, l'une des meilleures équipes et la plus jeune. J'espère qu'on la gagnera une prochaine fois » a déclaré Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery, le successeur de Mbappé ?

Le joueur de 18 ans, qui vient tout juste de prolonger son contrat, devrait être de la partie. Zaïre-Emery pourrait même, à terme, devenir le patron de cette équipe, qui devrait poursuivre sa progression sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine.