Une star du PSG accusée «de prendre les gens pour des imbéciles»

Ce ne sera donc pas cette saison que le PSG remportera enfin la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a été éliminé par le Borussia Dortmund aux portes de la finale. Suite à ce revers, Marquinhos a tenu des propos optimistes, soulignant que le nouveau projet du PSG ne fait que commencer. De quoi passablement mettre en colère Christophe Dugarry.

Loin d’être abattu après l’élimination du PSG face au Borussia Dortmund ce mardi soir, Marquinhos a plutôt adopté un discours optimiste pour l’avenir. En effet, le capitaine brésilien du club de la capitale faisait notamment savoir : « Il nous a manqué de l’efficacité. Ils ont marqué deux buts, un corner et un ballon en profondeur. Ce sont des petits détails. On n’a pas été efficaces, eux l’ont été. Il y a beaucoup de bonnes choses à ramener de cette compétition. Au début de saison, personne ne pensait qu’on allait arriver là. On a surmonté des obstacles. Il ne faut pas tout jeter en l’air parce qu’on est éliminé. Il faut se souvenir que c’est un nouveau projet avec un nouveau coach. Aujourd’hui, je ramène du positif pour la saison prochaine. On remercie les supporters. On voulait cette place en finale. Il ne faut pas tout jeter en l’air, il faut rester calme. C’est dur, il y avait de la place ».

« Les déclarations sont inadmissibles »

Ce discours de Marquinhos a vivement agacé Christophe Dugarry. Et au micro de RMC , le champion du monde 1998 s’en est pris au capitaine du PSG : « J’ai trouvé le PSG mauvais avant son match, mauvais pendant son match et très très mauvais après son match. Les déclarations sont inadmissibles, elles sont d’un manque de respect total envers les supporters. Il n’en a pas marre Marquinhos ? Ça fait 12 ans qu’il vient après chaque élimination nous expliquer qu’il construit quelque chose. Il en a pas marre de prendre les gens pour des imbéciles ? ».

« Je ne suis pas un abruti »