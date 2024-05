Mbappé : «Un échec», le terrible constat avant son transfert 

Thibault Morlain

Kylian Mbappé avait l’occasion de terminer en beauté au PSG en remportant la Ligue des Champions. Ça s’est finalement arrêté face au Borussia Dortmund en demi-finale. En partance pour le Real Madrid, Mbappé n’aura donc jamais remporté la C1 en 7 ans avec le club de la capitale, n’ayant atteint la finale qu’à une reprise. Christophe Dugarry n’a alors pas hésité à parler d’échec.

Alors qu’on imaginait déjà le PSG en finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Luis Enrique ont finalement chuté face au Borussia Dortmund. Une double confrontation face aux Allemands durant laquelle Kylian Mbappé est totalement passé à côté. Pour ses derniers matchs européens avec le club de la capitale, l’international français s’est donc loupé, lui qui aurait pu partir sur un sacre en Ligue des Champions. Après 7 ans, le bilan est finalement maigre pour Mbappé au PSG avec aucun sacre et seulement une finale.



« Son parcours ne peut-être considéré que comme un échec »

Pour RMC , Christophe Dugarry s’est livré sur le bilan de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le PSG. Ça a alors été très clair pour le champion du monde 98 : c’est un échec. « La règle qui doit s’appliquer pour les grands joueurs, c’est soit tu gagnes et c’est un succès, soit tu perds et c’est un échec. Ce n’est pas plus compliqué. Ce qui doit définir la réussite ou l’échec d’un grand joueur, c’est d’amener son équipe à la victoire et rien d’autre. Mbappé, il est au PSG pour gagner la Ligue des Champions. A partir du moment où il n’atteint pas l’objectif qu’il s’est lui même fixé, avec une seule finale en 7 ans, son parcours en Ligue des Champions au PSG ne peut-être considéré que comme un échec », a confié Dugarry.

« Il ne faut pas avoir peur des mots »