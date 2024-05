Real Madrid : Un ancien du PSG choqué par la polémique

Jean de Teyssière

Quel match ont offert le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions ! Après le match nul 2-2 la semaine dernière, le Santiago Bernabeu avait tout mis en œuvre pour assister à la qualification des siens. Malgré l'ouverture du score tardive d'Alphonso Davies pour le Bayern( 68ème), les joueurs madrilènes, bien aidés par le coaching gagnant de Carlo Ancelotti y ont, comme souvent toujours cru pour renverser le destin et l'emporter finalement 2-1. Mais ce match a été marqué par une polémique arbitrale que ne digère pas Thomas Tuchel, l'entraîneur bavarois.

Cette demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Comme très souvent, le Real Madrid a réalisé l'impensable en marquant deux buts en trois minutes (88ème et 90+1) par Joselu, 34 ans. L'histoire est belle pour celui qui est revenu dans son club formateur avec l'immense tâche de faire oublier Karim Benzema. Mais au Bayern Munich, on est loin d'oublier l'erreur d'arbitrage fin de match.

Un hors-jeu sifflé trop tôt qui change tout

Neuf minutes de temps additionnel sont données par l'arbitre assistant. Le Real Madrid au bout de deux minutes mais l'arbitre polonais de la rencontre, Szymon Marciniak, décide de laisser seize minutes supplémentaires. À la 90+13, Matthijs de Ligt pense égaliser à 2-2 mais l'arbitre de touche avait sifflé hors-jeu, sans laisser l'action se dérouler jusqu'à son terme, comme c'est habituellement le cas. Une erreur reconnue par l'arbitre assistant, qui a présenté ses excuses au défenseur munichois.

«C’est un désastre absolu cette décision»