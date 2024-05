PSG : Mbappé s’est tiré une balle dans le pied

Jean de Teyssière

Si Kylian Mbappé a regardé le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich mercredi soir, il a dû se convaincre que le match réalisé par Vinicius Junior était celui qu'il aurait dû faire lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund. Au lieu de ça, Mbappé a traversé ces deux rencontres de manière discrète. L'annonce de son départ en février dernier de son propre chef y est sans doute pour quelque chose.

C'était la finale idéale. Le Real Madrid, vainqueur face au Bayern Munich affrontera le Borussia Dortmund en finale le 1er juin prochain alors que l'affiche promise par beaucoup était un Real Madrid-PSG. Une finale qui aurait eu une dramaturgie rare, avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Mais c'est finalement une autre équipe allemande que vont affronter les joueurs madrilènes, qui doivent se poser des questions sur le niveau de leur futur coéquipier.

Mbappé n'est plus le même joueur

Méconnaissable. D'habitude si aérien, habile balle au pied, Kylian Mbappé n'a jamais réussi à faire de différences face au Borussia Dortmund. Il a assisté, comme impuissant, à l'élimination de son équipe (0-1, 0-1). Alors certes, il a frappé deux fois les montants et si ces ballons étaient rentrés, cette double confrontation aurait été différente. Sur son côté préféré, à gauche, il n'a pas réussi à prendre le jeu à son compte et L'Équipe a même vu un visage montrant l'impuissance et la résignation. Deux sentiments inconnus de Mbappé jusque-là.

Une situation qu'il a lui-même créée