OM - Habib Beye : L’énorme démenti

Thibault Morlain

Ça a été officialisé ce mercredi, Habib Beye ne continuera pas l’aventure sur le banc du Red Star en Ligue 2. En effet, l’entraîneur de 46 ans va s’en aller à l’issue de la saison et le voilà désormais à la recherche d’un nouveau défi. On pourrait notamment retrouver Beye en Ligue 1 la saison prochaine. Alors que son nom circule à l’OM, il a également tenu à rétablir certaines vérités en ce qui concerne une arrivée à Reims.

Malgré la montée en Ligue 2, Habib Beye ne continuera pas avec le Red Star. En effet, la séparation a été officialisée. « Pourquoi je quitte le Red Star ? Je l’ai annoncé à mes joueurs aujourd’hui et à la direction. C’était un projet qu’on m’a donné il y a presque 3 ans avec l’ambition de monter en Ligue 2. Aujourd’hui, on arrive au bout de ce projet, à la fin de mon contrat. On a vécu une aventure exceptionnelle avec les joueurs et aujourd’hui, à partir du moment, où on a atteint cet objectif, on s’est dit que c’était peut-être le moment de changer de vision pour moi. Comme je l’ai dit, je veux entraîner au très haut niveau », s’est notamment justifié Beye sur le plateau de Canal+ .

« Je n’ai ni rencontré le directeur sportif de Reims, ni le président »

La question est maintenant de savoir où Habib Beye entraînera la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l’a révélé, il est le plan B de l’OM derrière Paulo Fonseca tandis que Reims et Strasbourg sont aussi intéressé. Mais alors que certaines rumeurs annonçaient une visite de Beye du côté de Reims, le principal intéressé a tenu à démentir : « J’en profite d’être ici, partout on m’annonce à Reims, on dit que je me suis déplacé la nuit pour visiter les infrastructures, je le dit haut et fort, je n’ai ni rencontré le directeur sportif de Reims, ni le président, ni visité les infrastructures de nuit. Même de jour. Je ne suis jamais allé à Reims pour visiter les infrastructures ».

Les ambitions de Beye