Mercato - OM : Habib Beye se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

Ce mercredi, ça a bougé pour l’avenir d’Habib Beye. En effet, le Red Star a officialisé le départ de son entraîneur à l’issue de la saison. A 46 ans, le technicien cherche donc maintenant un nouveau défi. Et alors que le nom de Beye est annoncé comme l’une des options pour s’asseoir sur le banc de l’OM ou encore de Reims, le principal intéressé a mis les choses au point.

Après avoir validé la montée du Red Star en Ligue 2 pour la saison prochaine, Habib Beye va désormais chercher à relever un nouveau défi. En effet, ce mercredi, l’officialisation est tombée : le Sénégalais ne continuera pas avec le Red Star la saison prochaine. Mais où entraînera Beye ? L’OM, Reims ou encore Strasbourg, selon les informations du 10sport.com, sont de potentielles options.

« Aujourd’hui, on arrive au bout de ce projet »

Présent sur le plateau de Canal+ ce mercredi, Habib Beye a livré sa première réaction suite à l’annonce de son départ du Red Star. « Pourquoi je quitte le Red Star ? Je l’ai annoncé à mes joueurs aujourd’hui et à la direction. C’était un projet qu’on m’a donné il y a presque 3 ans avec l’ambition de monter en Ligue 2. Aujourd’hui, on arrive au bout de ce projet, à la fin de mon contrat. On a vécu une aventure exceptionnelle avec les joueurs et aujourd’hui, à partir du moment, où on a atteint cet objectif, on s’est dit que c’était peut-être le moment de changer de vision pour moi. Comme je l’ai dit, je veux entraîner au très haut niveau », a expliqué Beye.

« Je n’ai ni rencontré le directeur sportif de Reims, ni le président »