Mercato : Il réalise son rêve à l’OM !

Axel Cornic

Recrue surprise du dernier mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint pour près de 8M€ en provenance du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna a livré un long entretien au Dauphiné Libéré ce mercredi. Il revient notamment sur son arrivée au club, qui semble avoir été un moment tout particulièrement fort dans sa jeune carrière.

Méconnu du grand public, Faris Moumbagna a rejoint l’OM en janvier pour pallier notamment le départ de Vitinha, prêté au Genoa. Critiqué et parfois moqué pour son profil de joueur, il a pourtant sauvé l’équipe à quelques reprises ces dernières semaines comme en Ligue Europa face à Benfica et pourrait bien être l’une des belles surprises de la saison prochaine.

Mourinho à l’OM, le vestiaire a validé https://t.co/dvTxwlT6gr pic.twitter.com/7D7ApY7epl — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Mon rêve était d’être à l’OM, de jouer pour les Marseillais »

Très jeune, puisqu’il n’a que 23 ans, il est revenu pour Le Dauphiné Libéré sur ce transfert à l’OM, lui qui évoluait en Norvège au FK Bodø/Glimt. « Mon rêve était d’être à l’OM, de jouer pour les Marseillais » a expliqué Faris Moumbagna. « C'est aussi un tremplin car tu as envie de faire plus, de m’améliorer, d’avancer, de continuer à jouer de plus gros matches, d’amener l’OM au plus haut, là où le club doit être ».

« Je suis venu chercher à gagner le cœur des supporters marseillais »