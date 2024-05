Mercato : Le PSG vise un crack, la presse anglaise annonce une grande bataille

Benjamin Labrousse

Désormais désireux de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes talents très prometteurs, le PSG serait sous le charme de Désiré Doué. Le prodige du Stade Rennais attise également les convoitises de cadors du championnat anglais, ce qui laisse ainsi présager une grande bataille pour sa signature au cours de ce mercato estival.

Depuis l’été dernier, le PSG a opté pour une stratégie de recrutement bien définie. Fini les stars à Paris, place à la jeunesse. Le club de la capitale souhaite recruter les plus grands talents de demain, et surtout espère mettre le grappin sur les plus belles promesses de Ligue 1. Après Bradley Barcola (ex OL), le PSG pourrait ainsi jeter son dévolu sur Désiré Doué.

Désiré Doué au PSG contre 40M€ cet été ?

Dernièrement, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins révélait que le vestiaire du PSG appréciait réellement le jeune talent du Stade Rennais. De plus, Sports Zone révélait de son côté que l’agent de Désiré Doué souhaitait placer son poulain au sein du club parisien. Enfin, l’Equipe confirmait que Rennes serait prêt à le lâcher cet été contre un montant d’au moins 40M€.

Doué a la Premier League à ses pieds