F1 : Fiasco pour Hamilton, Mercedes s'explique

Jean de Teyssière

Durant le Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton n'était pas loin de réaliser un joli. Meilleur temps lors de la Q2, le septuple champion du monde britannique s'écroule en Q3 et ne réalise que le neuvième temps. Chez Mercedes, on sait pourquoi car Hamilton aurait subi une rafale de vent ayant conduit à un survirage.

Depuis deux ans et demi, Lewis Hamilton n'a plus remporté un seul Grand Prix. Une éternité pour celui qui en a gagné 103 durant sa carrière. A Miami, il serait présomptueux de dire qu'il aurait pu tenter sa chance mais il a joué de malchance durant les qualifications.

«S’il n’y avait pas eu cette rafale de vent, le tour aurait été meilleur, c’est sûr»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, le directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes Andrew Shovlin révèle pourquoi Lewis Hamilton a raté la Q3 : « Nous étions très satisfaits du temps qu’il avait réalisé en Q2 et nous espérions le répéter en Q3" a expliqué Shovlin. "Ce n’était pas vraiment un problème d’adhérence au départ, et le début du tour était en fait assez bon. Il n’a pas eu de chance, car en arrivant au virage 11, il a reçu une rafale de vent qui venait de l’arrière. Cela a pour effet de réduire considérablement l’appui de la voiture. En entrant dans ce virage, il a donc eu un gros survirage. Cela fait monter la température des pneus. Une fois que la température est là, c’est une section très serrée et sinueuse, il n’y a aucun moyen pour eux de refroidir et c’est ce qui cause la perte d’adhérence. Donc s’il n’y avait pas eu cette rafale de vent, le tour aurait été meilleur, c’est sûr . »

«L’autre chose qui nous a coûté cher, c’est que nous n’avions qu’un seul pneu tendre neuf»