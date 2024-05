Tennis : Nadal fait une grande annonce avant Roland-Garros

Alexis Brunet

Le 26 mai prochain débutera officiellement Roland-Garros. Le Grand Chelem parisien sera le rendez-vous des meilleurs joueurs du monde et Rafael Nadal espère être de la partie. Le Majorquin doit faire avec un physique incertain, qui l'empêche d'être complètement sûr de pouvoir être présent à Paris. Toutefois, l'Espagnol a déclaré qu'il faisait tout son possible pour.

Depuis quelques semaines, Rafael Nadal monte en régime. Pour la première fois depuis un moment, l'Espagnol a réussi à enchaîner les tournois et surtout les matches. Cela tombe au meilleur moment, car le rendez-vous le plus important de la saison du gaucher arrive très bientôt. Roland-Garros démarre le 26 mai et le Taureau de Manacor espère de tout son cœur être de la partie.

«Je dois évacuer un peu de peur»

Actuellement, Rafael Nadal dispute le Masters 1000 de Rome. Il a d'ailleurs réussi son entrée en lice, en venant à bout de Zizou Bergs, au bout de trois sets. Après le match, le Majorquin s'est exprimé sur ses sensations actuelles. Le gaucher a affirmé vouloir jouer à 100%, mais surtout vouloir évacuer une certaine forme de peur. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « C'est difficile parce que je fais les choses étape par étape, en essayant d'apporter de petites améliorations jour après jour. Mais arrive aujourd'hui le moment où je dois essayer. Je veux dire par là, je dois essayer de jouer à 100%. Je dois évacuer un peu de peur que j'ai sur certains coups. À Brisbane (en janvier), j'ai eu une déchirure à l'endroit où j'ai été opéré l'année dernière. Avec cette intervention chirurgicale, on a dû retirer une partie importante de mon tendon du psoas et je dois aujourd'hui faire travailler beaucoup de muscles autour, bien plus qu'avant. Il faut adapter ces muscles à cette nouvelle configuration, trouver le bon moment pour cela, mais je n'ai pas vraiment ce temps. C'est le problème et c'est la vérité. »

«Arrive le moment où je dois essayer, je dois tout faire»