Tennis : Nadal bientôt à la retraite ? Il met les choses au clair

Jean de Teyssière

Ce jeudi, Rafael Nadal fait son entrée en lice dans le tournoi de Rome. Quelques jours après avoir été éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid par le Tchéque Jiri Lehecka, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem affronte le Belge Zizou Bergs. Avant la rencontre, il est revenu sur sa retraite et a détaillé les raisons qui le poussent à prendre cette décision.

Pour le moment, Rafael Nadal ne sait pas quand est-ce qu'il prendra sa retraite. Le Majorquin vit des moments compliqués, minés par les blessures. Mais il revient petit-à-petit et pourrait même prétendre à disputer Roland-Garros. Il a même annoncé qu'il allait participer à la Laver Cup en septembre prochain. Le crépuscule de sa carrière approche, mais il n'est pas encore tout à fait là.

«Mon corps n’était pas capable de jouer plusieurs semaines d’affilée»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Rafael Nadal s'est exprimé en conférence de presse sur sa retraite : « Quand je parle de retraite, ce n’est pas parce que je ne suis plus heureux de jouer au tennis ou que je ne me sens pas assez compétitif. Il s’agit du fait que mon corps n’était pas capable de jouer plusieurs semaines d’affilée, n’était pas capable de me permettre de m’entraîner et d’apprécier les entraînements au quotidien… »

Nadal : Coup de maître à Roland-Garros ? https://t.co/tjxUkAWqIq pic.twitter.com/GyKQNvrq2L — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

«C’est presque impossible de continuer à se battre pour les choses qui vous motivent vraiment»