Tennis - Rome : Djokovic, Nadal... Le tirage au sort dévoilé

Troisième étape parmi les Masters 1000 dans cette saison sur terre battue, le Masters 1000 de Rome a débuté ce mercredi. Comme Madrid, depuis l'année dernière, la compétition a évolué pour adopter un grand format : 96 joueurs se disputent le titre sur douze jours. Parmi les forces en présence pour l'édition 2024, un certain Rafael Nadal, qui dispute actuellement sa dernière saison. Le Majorquin a pour objectif de gagner quelques matches et la tâche sera difficile.

Le Masters 1000 de Rome a déjà subi beaucoup de bouleversements avant que le moindre match ne soit joué. En effet, à cause des blessures, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont déjà déclaré forfait, tout en sachant que Daniil Medvedev vient d'abandonner à Madrid. C'est donc en toute décontraction que Novak Djokovic va faire son grand retour à la compétition sur des terres bien connues, tout comme Rafael Nadal.

Djokovic favori ?

Dans ce tournoi plus qu'ouvert, Novak Djokovic semble être le favori pour l'épreuve. Le Serbe a disputé les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo le mois dernier et depuis, il a choisi de prendre beaucoup de temps loin des courts. Il débutera son aventure face à Corentin Moutet ou Roman Safiullin avant de potentiellement faire face à plusieurs bons joueurs de terre comme Cerundolo et Khachanov. Un gros duel en quarts de finale contre Casper Ruud est programmé.

Nadal pour l'exploit ?

Dans l'autre partie du tableau, Rafael Nadal a tiré au sort le qualifié Zizou Bergs au premier tour et en cas de victoire, il défiera un membre du top 10 en la personne de Hubert Hurkacz. S'il réussit ce défi, il pourrait affronter Holger Rune et Daniil Medvedev, les deux finalistes de l'an dernier. Le Russe occupe le statut de tête de série 2 du tournoi en l'absence d'Alcaraz et Sinner et il aura fort à faire pour tenter de défendre son titre.

Un tournoi surprise

Si Novak Djokovic et Rafael Nadal ne sont pas dans les meilleures conditions pour se retrouver en finale une nouvelle fois, ils pourraient se faire surprendre par des joueurs moins attendus. Alexander Zverev est l'autre ancien vainqueur présent dans le tableau cette année et pourrait retrouver Djokovic en demi-finales et en dehors de lui, des opportunités s'ouvrent. Andrey Rublev, en grande souffrance pour remporter Madrid, devra tenter de repartir de plus belle dans une partie de tableau où se trouve Arthur Fils, meilleure chance française.