Tennis - Rome : Medvedev tenant du titre, un coup à jouer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial au moment de démarrer le Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev arrive dans une situation un peu particulière : il est le tenant du titre. En 2023, le Russe avait triomphé à la surprise générale dans un tournoi marqué par les conditions de jeu rendues difficiles par la pluie. Il remportait alors son premier titre sur terre battue dans sa carrière, une grosse surprise qu'il s'agisse d'un Masters 1000. Il va donc devoir relever un grand défi dans les prochains jours...

Finaliste à l'Open d'Australie en début d'année, Daniil Medvedev a prouvé qu'il était toujours aussi solide sur dur. Faisant désormais partie des meilleurs sur cette surface, le Russe a déjà réussi à récolter 20 trophées sur le circuit ATP. Mais sur les 20, un seul sur gazon et un seul sur terre, Rome en 2023. Forcément, au moment de venir défendre son titre cette semaine, il veut faire bonne figure.

Un succès surprise

Forteresse gardée par Novak Djokovic et Rafael Nadal depuis 2005, le tournoi de Rome a vu un nouveau vainqueur en 2023 réussir une grosse performance pour inscrire son nom au palmarès. Daniil Medvedev est en effet le troisième joueur après Murray et Zverev à décrocher le titre à Rome en dehors des deux légendes du tennis depuis 2005 mais c'est une grande surprise de le voir en compagnie de ces grands noms. Il avait battu Holger Rune en finale l'an dernier avant de perdre au premier tour à Roland-Garros.

Tennis : Nadal forfait à Roland-Garros ? Il répond ! https://t.co/52keipzAmr pic.twitter.com/Xqsk75B4cQ — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Un titre déjà perdu ?

En montrant tout son mécontentement au début de la saison sur terre battue puisqu'il n'aime pas évoluer sur cette surface, Daniil Medvedev pensait passer des semaines difficiles et il n'avait pas tout à fait tort. En se battant match après match à Madrid, le Russe a fini par abandonner en quarts de finale à cause d'une blessure. Il lui sera donc très difficile de défendre son titre à Rome, d'autant plus qu'il est victime d'une terrible malédiction depuis ses débuts. En effet, il n'a jamais réussi à gagner le même tournoi dans sa carrière...

Medvedev en danger ?