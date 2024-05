Tennis - Rome : Alcaraz toujours blessé, il dérape !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé au moment de démarrer la saison sur terre battue, ce qui lui a valu de déclarer forfait pour Monte-Carlo et Barcelone, Carlos Alcaraz n'était pas à 100% pour défendre son titre à Madrid. L'Espagnol a quitté le tournoi en quarts de finale face à Andrey Rublev en souffrant physiquement, apparaissant même au bord des larmes lors d'un changement de côté. De nouveau forfait pour Rome, il inquiète à l'approche de Roland-Garros puisque la liste de ses blessures commence à être longue.

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz n'a pas eu beaucoup d'occasions de jouer ces derniers temps à cause de son corps. Touché au bras droit juste avant Monte-Carlo, il pensait pouvoir affronter Madrid mais la douleur a été plus forte. Absent à Rome encore une fois, il arrivera à Roland-Garros avec beaucoup moins de repères que l'année dernière et visiblement, certains commencent à être agacés.

Djokovic sans adversité ?

A l'approche du deuxième Grand Chelem de l'année, les questions sont dans toutes les têtes concernant le vainqueur de la prochaine édition. Au vu des blessures des uns et des autres, c'est Novak Djokovic qui pourrait finir par en profiter. « On ne va pas s’ennuyer, c’est dans les vieux pots que l’on fait les bonnes soupes, donc je pense que c’est Djoko qui va gagner le truc et qu’avec tous les blessés, je mets un billet sur Djokovic » déclare Vincent Moscato dans sa célèbre émission sur RMC .

Alcaraz trop blessé

Alors qu'il vient de fêter son 21ème anniversaire, Carlos Alcaraz a déjà passé de longs moments à l'infirmerie pour toutes les raisons possibles et imaginables. Malheureusement l'Espagnol est souvent touché par les blessures et cela n'a pas échappé à Vincent Moscato, pas tendre avec le numéro 3 mondial. « Le pauvre Alcaraz c’est un sucre d’orge qui s’effrite. il a mal à l’avant bras, on dirait un match d’un mec qui a 78 ans. A 20 ans, tu as pas mal au bras. Alcaraz, vous le voyez successeur de Nadal ? Écoute‐moi, je mange un rat si un jour, c’est un successeur. Il va faire trois Grands Chelems, pas plus. C’est le successeur d’Henri Leconte ! » déclare-t-il.

Une séquence qui fait réagir