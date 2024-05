Tennis : Enorme coup dur pour Alcaraz, il déclare forfait

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid par Andrey Rublev, Carlos Alcaraz a quitté les courts déçu car il ne pouvait pas donner le meilleur de lui-même. Et pour cause : il n'était pas encore remis à 100% de sa blessure au bras qui l'avait handicapé pour le début de la saison sur terre battue. Malheureusement, on a appris rapidement qu'il ne pourra pas se rendre à Rome pour le dernier Masters 1000 de la saison sur terre battue, une grosse inquiétude avant Roland-Garros.

La saison sur terre battue rime souvent avec grandes percées et coups durs pour Carlos Alcaraz. Comme à Monte-Carlo et à Barcelone, Carlos Alcaraz ne pourra pas jouer à Rome et c'est une grosse déception puisque l'on pensait que cette gêne survenue juste avant le tournoi monégasque ne serait que passagère. Finalement, il faut peut-être commencer à s'inquiéter pour le numéro 3 mondial puisque Roland-Garros approche à grands pas.

Nouveau forfait à Rome

Absent du début de la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz a décidé de jouer à Madrid où il avait gagné les deux années précédentes. Malheureusement, c'est tout le contraire à Rome et ce n'est pas en 2024 que les choses changeront. « J’ai ressenti une douleur après avoir joué à Madrid, une gêne dans le bras. Aujourd’hui, j’ai passé des examens et j’ai constaté un œdème musculaire, conséquence de ma dernière blessure. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer à Rome. J’ai besoin de repos pour récupérer et pouvoir jouer sans douleur à 100% » a-t-il confié.



Danger pour Roland-Garros ?

Nous sommes désormais à 3 semaines à peine du début du tournoi de Roland-Garros et Carlos Alcaraz n'est toujours pas dans les conditions optimales. L'Espagnol a parfois mis sa saison sur terre en danger à cause de son corps capricieux et il a tout de même donné de quoi s'inquiéter. Face à Rublev, il semblait dans le dur physiquement plus le match avançait, apparaissant même au bord des larmes.

Un tournoi maudit

Carlos Alcaraz a l'habitude de très bien jouer partout et à chaque endroit du monde. Pourtant le Masters 1000 de Rome est l'un des seuls tournois qui lui résiste puisque l'Espagnol a déclaré forfait en 2022 et il avait perdu très tôt l'an dernier. Il s'agit déjà d'un tournoi maudit pour lui comme c'est le cas pour Monte-Carlo, qu'il a encore dû oublier en 2024.