Tennis : Le message poignant d'une figure du circuit sur sa retraite

Depuis quelque temps, le circuit est touché par une vague de départs à la suite d'une grande génération guidée par le Big 3. Il arrive que d'autres grands noms qui les ont côtoyés pendant des années rangent les raquettes à leur tour et c'est Diego Schwartzman, le petit phénomène argentin, qui est le prochain sur la liste. En effet, à 31 ans, il n'arrive plus à faire sa place au sommet, lui qui a toujours souffert de sa petite taille. Dans un tennis de plus en plus puissant, il a décidé de prendre sa retraite en février 2025 dans son tournoi de Buenos Aires.

Il était l'un des noms qui revenaient tout le temps à chaque fois que la saison sur terre battue pointait le bout de son nez. Diego Schwartzman mettra bientôt fin à sa carrière professionnelle, lui qui est réputé pour être le plus petit joueur des dernières années à jouer à ce niveau. L'Argentin part un peu triste de ne plus pouvoir vraiment défendre ses chances car son niveau est en grande baisse depuis des mois, lui qui ne gagne pratiquement plus un match sur le circuit ATP.

La flamme perdue

Diego Schwartzman n'est pas bien vieux et il aurait pu encore continuer des années à jouer sur le circuit. Mais l'Argentin souffre trop mentalement de cette descente aux enfers certainement due au fait que son physique le désavantage trop aujourd'hui. « À chaque coin de terrain, à chaque seconde d’entraînement, à chaque point de compétition, à chaque instant, j’étais immensément heureux. J’ai vécu ces moments avec une telle intensité que j’ai du mal à la maintenir aujourd’hui. Tous ces beaux moments sont devenus quelque chose qui me pèse aujourd’hui et il m’est difficile de continuer à en profiter pleinement. D’un côté, quitter une vie qui m’a tant apporté est une décision trop difficile à prendre, mais d’un autre côté, le bonheur que j’ai éprouvé en jouant au tennis me donne envie de continuer à sourire sur le court et en dehors, comme je l’ai toujours fait. Cependant, aujourd’hui, ce sourire est parfois difficile à trouver » explique-t-il dans un message poignant.

Bouquet final à Buenos Aires

Vainqueur de 4 titres sur le circuit ATP au cours de sa carrière, Diego Schwartzman a réussi à atteindre le huitième rang mondial fin 2020 et a fait briller le tennis argentin. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il terminera en beauté devant son public à Buenos Aires, là où Juan Martin del Potro avait également dit au revoir. « Incroyable voyage ‘peque’. Félicitations pour ta belle carrière. Que tu puisses profiter de tes derniers tournois » a réagi ce dernier. « Je veux que mes derniers tournois soient décidés par moi‐même. Que cette année 2024 soit ainsi, en espérant avoir l’opportunité de participer aux tournois que j’aime le plus. Et en 2025, en Argentine, je pourrai vivre mon dernier moment, la plus belle clôture que je puisse imaginer » conclut le principal intéressé.

Un grand nom s'en va

Diego Schwartzman va donc ranger les raquettes après une carrière formidable où il a brillé sur terre bien sûr, mais aussi sur dur. L'Argentin a atteint à deux reprises les quarts de finale mais son principal fait d'arme a eu lieu en 2020. En effet, il a atteint la finale à Rome en battant Rafael Nadal quelques semaines avant d'atteindre sa seule demi-finale en Grand Chelem, à Roland-Garros. Il avait une nouvelle fois perdu face au Majorquin.