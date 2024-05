Tennis - Madrid : Rublev défie Auger-Aliassime, finale surprise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un tableau un peu parti en lambeaux à cause des blessures des meilleurs joueurs du monde, la finale du Masters 1000 de Madrid sera complètement inattendue et inédite. En effet, ce dimanche, Andrey Rublev et Félix Auger-Aliassime se défieront dans la Caja Magica pour un grand titre. Pour le Russe, ce serait le deuxième après Monte-Carlo l'année dernière et pour le Canadien, il s'agira de sa première finale à ce niveau-là.

Le suspense était total. Le tournoi de Madrid a accouché d'une finale inattendue cette année et c'est le résultat logique d'une compétition qui a souffert d'une étrange malédiction. Pour la deuxième fois consécutive, Madrid a adopté le nouveau format grandeur nature avec 96 joueurs et une compétition étalée sur douze jours. Certains n'ont pas su enchaîner les matches sans dégâts et c'est finalement Andrey Rublev et Félix Auger-Aliassime qui en profitent. Le favori sera Russe.

Rublev revenu de nulle part

Souvenez-vous de cette séquence de février où Andrey Rublev est disqualifié à la fin de son match contre Alexander Bublik en demi-finales du tournoi de Dubaï. Le Russe, puni pour ses excès trop fréquents, a subi de plein fouet cette sanction puisqu'il a enchaîné les défaites ensuite. C'est à Madrid qu'il a refait surface, profitant de conditions qui s'adaptent parfaitement à son tennis surpuissant. Sur son chemin, il a notamment éliminé Carlos Alcaraz, prenant le large au fur et à mesure du temps.

Auger-Aliassime, l'intrus ?

Numéro 35 au classement ATP cette semaine, Félix Auger-Aliassime a connu une saison 2023 difficile. Le Canadien a vécu un vrai trou d'air en enchaînant les défaites, ce qui a causé une légère baisse au classement. Malgré tout il s'est rattrapé en fin d'année en conservant son titre à Bâle, restant proche du top 32 pour être tête de série. Ce n'était pas le cas à Madrid mais il a réussi à passer les étapes un peu par hasard. En effet, sur sa route, il a éliminé Casper Ruud bien sûr, mais il a aussi profité des abandons de Jakub Mensik au troisième tour et de Jiri Lehecka en demi-finales et du forfait de Jannik Sinner avant les quarts de finale. Ce beau parcours où il aura l'occasion de gagner le plus grand titre de sa carrière lui permettra de revenir parmi le top 20.

Avantage Rublev

Sur le papier, c'est Andrey Rublev qui part favori pour remporter le titre à Madrid. Le Russe mène 4-1 dans les confrontations mais il a dû sauver plusieurs balles de match lors de la dernière, à Rotterdam en février dernier. Ce sera leur premier duel sur terre battue, une surface sur laquelle les deux ne sont pas particulièrement à l'aise en temps normal. A Madrid, leur qualité de service est très importante et c'est une arme essentielle pour le match final.