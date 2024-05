Tennis : Retour en force pour Rublev, saison sauvée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 8 mondial au moment de démarrer ce tournoi de Madrid, Andrey Rublev semblait être en grande difficulté. Frappé par sa tragique disqualification à Dubaï en février dernier, il a gardé ce mauvais souvenir en tête un long moment et ces dernières semaines, il ne gagnait quasiment plus un match. Finalement, il a relevé la tête sur terre battue dans la capitale espagnole et il pourrait bien soulever le trophée, ce qui relancerait totalement sa saison.

Depuis quelques semaines, Andrey Rublev était en grand danger puisque sur le court, il n'était que l'ombre de lui-même. Le Russe, numéro 5 au classement ATP il y a peu, a entamé une légère baisse qui aurait pu le mener en dehors du top 10. Son comportement parfois limite ayant été sanctionné lourdement, on pouvait déjà le voir sombrer. Il faut dire que sa réaction est belle et dimanche, il aura l'occasion de gagner un deuxième titre en Masters 1000.

Retour surprise

Avec le tournoi de Madrid, Andrey Rublev venait d'enchaîner quatre défaites consécutives depuis son élimination au troisième tour d'Indian Wells. En effet, le Russe a eu du mal à retrouver son tennis et à Monte-Carlo, sa défaite d'entrée avait fait mal puisqu'il était tenant du titre. Assez proche de finir hors du top 10 s'il poursuivait sur cette voie, Rublev a réussi une très belle semaine pour le moment en éliminant Carlos Alcaraz notamment.

Occasion en or

Dimanche, Andrey Rublev retrouvera sur le court Félix Auger-Aliassime en finale. Le Canadien se retrouve un peu là par hasard après un parcours plus que chaotique mais il a tout de même le mérite d'avoir traversé les étapes. Vainqueur de Casper Ruud en huitièmes de finale, il a profité déjà de deux abandons et d'un forfait, celui de Jannik Sinner. En demi-finales, son adversaire Jiri Lehecka a dû jeter l'éponge après une blessure à la hanche. Autant de raisons qui font le 35ème mondial ne partira pas favori dimanche face au Russe.

Favori de la finale