Tennis : La descente aux enfers se poursuit pour Rublev

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 8 au classement ATP, Andrey Rublev a reculé dans la hiérarchie ces derniers temps. Victime de ses nombreux coups de chaud sur le court, le Russe a subi une terrible disqualification en demi-finales du tournoi de Dubaï en février dernier. Sa colère sur un juge de ligne lui a coûte cher et depuis cet épisode, il ne met plus une balle dans le court. Présent à Barcelone cette semaine, il a été éliminé dès son entrée en lice par Brandon Nakashima.

Voilà un joueur au sommet qui pourrait vite dégringoler au classement. Andrey Rublev, numéro 5 mondial il y a encore très peu de temps, enchaîne les défaites et n'est plus que l'ombre de lui-même. Dans ce top 10 où les places sont très disputées, il pourrait finir par en disparaître s'il ne parvient pas à relever la tête. A Monte-Carlo la semaine dernière, il était le tenant du titre et n'a pas pu aller plus loin que son premier tour.

Nouvelle défaite d'entrée

Opposé à l'Américain Brandon Nakashima (87ème) au premier tour du tournoi de Barcelone mardi, Andrey Rublev s'est incliné en deux sets et confirme ses difficultés du moment. Le Russe a déjà perdu des places dernièrement à la suite de sa défaite précoce à Monte-Carlo et il vient d'enchaîner une quatrième défaite consécutive en Catalogne. Sur terre battue, on pouvait penser qu'il aurait pu engranger quelques victoires face à des joueurs pas forcément à l'aise sur la surface comme l'Américain.



Tennis : Nadal à Barcelone, des statistiques hors du commun https://t.co/ENdTvplGNH pic.twitter.com/BYtGEEQTOu — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Les craquages se multiplient

Réputé pour être un joueur tellement attachant, Andrey Rublev devient un petit démon sur le court même s'il s'en prend uniquement à lui-même généralement. Le Russe n'a pas pu cacher sa frustration au moment de la balle de match mardi et a explosé sa raquette de rage. Une nouvelle preuve que rien ne va plus pour lui en ce moment. « La seule façon de gagner est d’arrêter de te plaindre. Cesse de te plaindre » commentait un petit avant son coach Fernando Vicente.

Dégringolade sur terre

Capable de bien jouer sur toutes les surfaces, Andrey Rublev n'est tout de même pas dans la meilleure partie de saison pour ses qualités. Malgré tout, il faut qu'il réussisse à ne pas plonger pour continuer à connaître le succès sur le circuit. Son tout début de saison avait pourtant été très satisfaisant mais désormais il est 12ème à la Race et devrait encore reculer dans les prochaines semaines.