Tennis : Rublev vers une saison catastrophe ?

Alexis Poch - Journaliste

Tenant du titre à Monte-Carlo, Andrey Rublev a disparu dès son entrée en lice mercredi face à l'Australien Alexei Popyrin. Hors du coup, le Russe semble avoir encore en tête sa terrible disqualification de Dubaï en février dernier, lorsqu'il était sorti de ses gonds et hurlé sur un juge de ligne. Réputé pour ses pétages de plomb sur le court même si en temps normal il ne s'en prend qu'à lui-même, cette fois-ci il a dépassé les bornes et il a eu du mal à oublier. Il pourrait sortir du top 10 s'il ne remet pas sa tête à l'endroit.

Andrey Rublev pourrait bien être le joueur du top 10 à passer à côté de sa saison et finir par disparaître des hauteurs du classement. Numéro 5 mondial au moment de cet incident à Dubaï, le Russe a déjà pris un coup en abandonnant quasiment l'intégralité des 1000 points de sa victoire à Monte-Carlo en 2023. Au plus mal, il pourrait vite sombrer même si une dégringolade n'est pas encore au programme, lui qui a été très régulier tout au long de la saison précédente.

Défaite sèche

Arrivé à Monte-Carlo sans être très confiant, Andrey Rublev n'a pas livré une prestation extraordinaire face à Alexei Popyrin pour son premier match. Le Russe a perdu quelque chose dans son jeu et alors qu'on le pensait en train de prendre l'avantage dans le deuxième set, il a été rattrapé par ses démons pour perdre 6/4 6/4. Juste avant son match, il confiait qu'il avait encore en tête cet épisode malheureux de Dubaï et sa tournée américaine de mars avait déjà été gâchée par ça puisqu'il n'a enregistré qu'un succès en deux tournois.

Une confiance totalement perdue

Connu pour son jeu à risque, Andrey Rublev n'a pas vraiment de plan B quand les choses ne vont pas dans son sens. Le Russe est perdu sur le court et il aurait certainement besoin d'une pause pour prendre le temps de réfléchir et se poser avant de repartir. Cette disqualification est en train de lui poser problème parce que quand il rentre sur le court désormais, il se retient un peu pour éviter de laisser la frustration l'envahir et le dépasser. Il faudra trouver un juste milieu...

Alerte pour Rublev

Andrey Rublev a pourtant commencé la saison 2024 de belle manière puisqu'il pointe à la 10ème place à la Race après le premier trimestre. Malgré tout, il pourrait perdre des places dans les prochains mois s'il ne parvient à inverser la tendance. Numéro 6 mondial avec pas mal d'avance sur les poursuivants avant Monte-Carlo, il fait partie de ces joueurs qui font partie du top 10 depuis des années même s'il n'a jamais vraiment brillé en Grand Chelem.