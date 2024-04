Tennis : Une date est fixée pour le retour de Nadal !

Jean de Teyssière

Depuis le tournoi de Brisbane début 2024, Rafael Nadal n'a plus mis les pieds dans un tournoi de tennis. Le joueur espagnol accumule les pépins physiques et en plus d'un an, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem n'a disputé qu'un seul tournoi. Encore forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, il pourrait être présent dans 5 jours lors du tournoi de Barcelone.

Rafael Nadal, 37 ans, vit le crépuscule de sa carrière de tennisman. L'Espagnol aura réussi une immense carrière et nul doute qu'il souhaite y mettre fin à Roland-Garros, théâtre de ses exploits avec quatorze victoires Porte d'Auteuil. Régulièrement blessé, sa participation à Roland-Garros n'est que spéculation, pour le moment.

Rafael Nadal forfait pour Monte-Carlo

Alors que se dispute actuellement le Masters 1000 de Monte-Carlo, Rafael Nadal avait annoncé son forfait à cette compétition la semaine dernière : « Ce sont des moments très difficiles pour moi sur le plan sportif. Même si je travaille dur et que je fais le maximum d'efforts chaque jour avec l'envie de participer à des tournois qui ont toujours été très importants pour moi, la vérité, c'est que je ne peux pas jouer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir participer à ces événements. »

Ese sonido…Pronto lo tendremos de vuelta. Seguro.#DonRafaelNadalParera pic.twitter.com/iinRiIInBo — Angel Gª Muñiz (@agarciamuniz) April 10, 2024

Nadal se prépare pour le tournoi de Barcelone

Rafael Nadal semblait être encore parti pour connaître des semaines de galère. En Espagne, on estimait même son forfait à 6 semaines. Mais une excellente nouvelle vient de tomber et devrait ravir les fans du Majorquin. Du 15 au 21 avril prochain, le tournoi de Barcelone aura lieu et Rafael Nadal pourrait être de la partie ! Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem est arrivé à Barcelone et sa présence laisse présager une participation à ce tournoi. Dans une vidéo, on le voit frapper la balle et le joueur espagnol semble être en grande forme.