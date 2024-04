Tennis - Monte-Carlo : Terrible coup dur pour Alcaraz, blessé et forfait

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Relancé dans cette saison 2024 un peu particulière pour lui, Carlos Alcaraz pensait démarrer la saison sur terre battue en pleine confiance et de la meilleure des manières. L'Espagnol, présent à Monte-Carlo, devait effectuer son entrée en lice dans le tableau ce mercredi face à Félix Auger-Aliassime. Malheureusement il a dû déclarer forfait en raison d'une blessure au bras, ce que l'on redoutait depuis quelques jours au vu des informations que l'on avait du Rocher.

Numéro 3 mondial au début de cette partie de la saison, Carlos Alcaraz pourrait perdre gros avec cette nouvelle absence. A 20 ans, l'Espagnol est souvent touché par les blessures et cette fois-ci, on ne sait pas encore si elle aura plus d'importance en termes d'absence. C'est un coup dur pour lui qui reste encore une fois sans victoire à Monte-Carlo après son nouveau forfait, comme l'année dernière.

Nouvelle blessure

Ces derniers jours, beaucoup d'observateurs avaient noté que Carlos Alcaraz grimaçait beaucoup lors de ses entraînements en plus d'avoir un bandage à l'avant-bras droit. 24 heures avant son entrée en lice, le verdict est tombé. « J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute pour essayer de récupérer d'une compression du nerf médian du bras droit, mais ça n'a pas été possible et je ne suis pas en mesure de jouer » a-t-il confié dans un message sur ses réseaux sociaux. Le Canadien Félix Auger-Aliassime défiera le lucky loser italien Lorenzo Sonego.

Tennis : Il annonce un gros danger pour Djokovic https://t.co/xyB4E4RTFz pic.twitter.com/PDDQa04bvi — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Barcelone en danger ?

S'il n'a pas donné d'indication quant à une reprise, c'est parce que l'on pensait que ce ne serait pas si long que ça et qu'il serait prêt à faire son retour la semaine prochaine à Barcelone. Mais Carlos Alcaraz n'aura peut-être pas la chance de défendre son titre dans cet ATP 500 puisque les dernières informations parlent d'un potentiel forfait pour le tournoi. Le numéro 3 mondial va retourner dans l'académie de Juan Carlos Ferrero et la décision sera connue prochainement.

Des blessures qui inquiètent

Déjà touché par une entorse à la cheville en février, Carlos Alcaraz avait réussi un fabuleux retour à Indian Wells mais force est de constater que ces blessures à répétition suscitent de l'inquiétude. A 20 ans, l'Espagnol a dû passer par la case infirmerie déjà pas mal de fois même si les blessures passées n'ont pas eu une importance immense.