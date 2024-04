Tennis : Nadal va imiter Federer, il annonce une catastrophe

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, Rafael Nadal se bat pour avoir le droit de disputer une ultime saison sur le circuit. L'Espagnol a réussi à faire son retour en début d'année, mais depuis il a dû déclarer forfait lors de nombreux tournois, à cause des blessures. Une fin de carrière qui rappelle celle de Roger Federer, lui aussi miné par les blessures lors de ces dernières saisons sur les courts.

Pour le moment, le retour de Rafael Nadal sur les courts n'est pas un succès. Forfait depuis presque un an, l'Espagnol avait fait son come-back à la compétition en janvier dernier, à l'occasion du tournoi de Brisbane. Mais le Taureau de Manacor s'était encore blessé, et une nouvelle spirale négative s'est alors mise en place.

Nadal multiplie les forfaits

Depuis Brisbane, Rafael Nadal n'a pas réussi à s'aligner dans un seul tournoi. L'Espagnol a successivement décidé de faire l'impasse sur l'Open d'Australie, Indian Wells, et Monte Carlo. Il ne se sent pas totalement prêt, et il ne veut pas prendre de risque pour ce qui est son objectif majeur cette saison, Roland-Garros. Mais avec une préparation très tronquée, et pas beaucoup de matches compétitifs dans les jambes, le passage de Nadal à Paris pourrait être expéditif, s'il arrive à participer au Grand Chelem français.

Nadal est en train d'imiter Federer