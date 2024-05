Une star de Ligue 1 sanctionnée à cause de l’OM ?

La rédaction

L’Olympique de Marseille a disputé cette semaine la première manche de sa demi-finale de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame (1-1). Tous les espoirs sont encore permis pour les Marseillais, et notamment pour leurs fans. Parmi eux, le fils de Téji Savanier. Et le jeune fan des phocéens a failli causer bien des problèmes à son père !

Cette semaine a été riche pour le football français. Si tout n’a pas été parfait, le Paris-Saint Germain s’étant incliné à Dortmund (0-1), l’Olympique de Marseille n’a pas déçu et ira à Bergame avec les compteurs à zéro. Ce jeudi, l’ambiance était absolument bouillante au Vélodrome. Parmi les 65 000 spectateurs de l’enceinte, se trouvaient Téji Savanier et son fils. Et la présence du milieu de terrain de Montpellier aurait pu lui coûter cher, puisqu'il n'avait pas prévenu son club de sa petite escapade... et qu'il affrontait Toulouse le lendemain.

Une prestation correcte le lendemain

« On ne peut rien contrôler nous, on ne maîtrise pas tout quand on est coach. Mais quand je mets les joueurs sur le terrain, j’attends qu’ils soient présents, compétitifs », a commencé par déclarer Michel Der Zakarian en conférence de presse. Titulaire contre Toulouse, le joueur de 32 ans a été auteur d’un superbe but, mais a également été expulsé à la 65ème minute après avoir reçu un second carton jaune. Une performance tout de même satisfaisante.

Pas de sanction en vue pour Savanier