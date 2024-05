EXCLU - Backlash : «Nous serions idiots de ne pas revenir», la WWE milite déjà pour un retour en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Premier test réussi pour les fans français. Avant Backlash ce samedi (19h), c’est à Smackdown que le public tricolore a donné de la voix et s’est fait remarquer aux yeux du monde entier. Forcément ravie de cette ambiance survoltée, la WWE peut également se satisfaire de premiers résultats économiques positifs, laissant penser à certaines stars de la compagnie qu’un retour sur notre sol est inéluctable.

C’est une soirée que les fans de la WWE ne sont pas près d’oublier. Alors que l’organisation reine du catch est en France, du côté de Lyon, pour deux événements, le public de la LDLC Arena a déjà marqué les esprits vendredi à Smackdown avant le premier Premium Live Event de la compagnie ce samedi (19h). Et du côté de la WWE aussi, on a de quoi être enchanté par ce déplacement. L’ambiance explosive mise par les spectateurs fait le buzz sur les réseaux sociaux et a littéralement impressionné les talents, convaincus à l’idée qu’un autre show de grande ampleur aura lieu dans notre pays à l’avenir.

🗣 « La France a prouvé qu'elle méritait un nouveau PLE », m’a-t-on déjà confié du côté de la #WWE après #Smackdown, et avant même la tenue de #WWEBacklash ce samedi soir Vous avez frappé TRÈS fort ! ⬇️https://t.co/d3rmEFQAB8 — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

« Nous serions idiots de ne pas revenir en France »

Ce samedi, le10sport.com a pu s’entretenir en exclusivité avec AJ Styles, très confiant sur la tenue d’un nouvel événement dans l’Hexagone à l’avenir après Backlash. « Nous serions idiots de ne pas revenir en France. J’en suis persuadé, peut-être que ce sera Paris la prochaine fois, qui sait ? Et Lyon est évidemment très bien, mais qui sait, j'espère que nous reviendrons », confie le Phenomenal One .

🚨 EXCLU : Bayley après le #Smackdown : 🗣️ « J'étais si heureuse, c’est une de ces soirées magiques où l'on se rappelle pourquoi on fait ça et pourquoi on aime ça. »Elle attend encore mieux pour #WWEBacklash 🔥 pic.twitter.com/XkKG2Vrv5g — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« Je ne vois pas pourquoi nous ne reviendrons pas »