EXCLU - Backlash : John Cena en France, la WWE l’anticipe déjà

Certaines des plus grandes stars de la WWE sont en France ce week-end pour deux shows événements. Qu’en sera-t-il de John Cena ? La star américaine qui s’est éloignée du ring pour se consacrer à sa carrière d’acteur a récemment été aperçue dans l'Héxagone à l’occasion d’un tournage. En profitera-t-il pour passer par ‘Backlash’ ? Nous avons évoqué le sujet avec deux champions de la compagnie.

Randy Orton, Cody Rhodes, Kevin Owens, Bayley, Bianca Belair… Lyon accueille certaines des plus grandes stars du catch ce week-end à l’occasion de ‘Backlash’. La WWE a choisi la LDLC Arena pour organiser le premier Premium Live Event (PLE, autre nom pour pay-per-view) de son histoire en France. Cinq matches ont été officialisés pour samedi soir (19h), alors que l’enceinte de la région lyonnaise est également le théâtre de ‘Smackdown’ ce vendredi, le show hebdomadaire de la WWE. Le public tricolore pourrait aussi être témoin d’une grosse surprise…

On dit que @_Theory1 peut être irritable, il suffit juste de démarrer l’interview en lui demandant comment il va 🤷🏻‍♂️#WWEBacklash pic.twitter.com/GIbH2njhrJ — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

« Il sait qu'il ne doit pas venir à Lyon pour Smackdown ce soir »

Désormais rare à la WWE, John Cena a été aperçu en France ces derniers jours pour un tournage se déroulant près de Nice. Les spéculations n’ont pas tardé quant à une visite surprise de l’ancien champion du monde à la LDLC Arena, ce qu’il avait déjà fait l’an passé pour ‘Money in the Bank’ à Londres, où il se trouvait pour un autre film. Un sujet que nous avons évoqué ce vendredi matin avec Austin Theory et Grayson Waller, champions par équipe à la WWE, qui connaissent bien John Cena. « Vous savez, j'ai l'impression que c'est un homme intelligent, alors il sait qu'il ne doit pas venir à Lyon pour Smackdown ce soir , nous a confiés en exclusivité Austin Theory, vainqueur de son duel avec John Cena l’an dernier à WrestleMania. Il le sait, il est intelligent, parce qu'à chaque fois qu'il se montre et qu'Austin Theory est là, ce n'est pas bon. Et maintenant que je suis à nouveau champion, qu'est-ce que Big John va faire ? Est-ce qu’il va apporter l'une de ses petites tenues folles qui vient d’Hollywood ? J’espère qu'il a des vêtements, nous ne voulons pas une qu’une situation comme aux Oscars se reproduise (référence au sketch de Cena aux derniers Oscars, débarquant nu sur scène pour remettre un prix, NDLR). S'il est là, voyons s'il se montre. »

« S’il est là, il viendra pour dire ‘Qui veut un WrestleMania en France ?’ »