MMA : Doumbè prévient Willis et dénigre encore Baki

Voilà près de deux mois que Cédric Doumbè et Baysangur « Baki » Chamsoudinov se sont affrontés à l’Accor Arena de Paris. Le temps passe mais l’eau ne coule pas encore sous les ponts. Alors qu’il s’apprête à affronter Jaleel Willis pour son retour, le natif de Douala a une nouvelle fois taclé vigoureusement son ancien adversaire tout en prévenant le prochain de ce qui allait lui arriver.

Le 17 mai prochain, Cédric Doumbè fera son grand retour dans une cage depuis le revers subi contre Baysangur Chamsoudinov. Face à Jaleel Willis, il espère bien raviver la flamme entre ses fans et lui-même : « La hype est en train de monter. Tout le monde va être dans le train. C’est comme dans un métro, il y a des gens qui descendent, et à l’arrêt suivant, les gens remontent. » a-t-il déclaré lors du Bellator Media Day.

MMA : Bientôt à l’UFC ? Baki fait le point et tacle Doumbè au passage https://t.co/ExHmoUmKJY pic.twitter.com/AJrCmFyCba — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Doumbè s’en prend encore à Baki

Par ailleurs, le Franco-Camerounais en a profité pour adresser une petite pique à Baki tout en mentionnant le caractère de Willis : « Jaleel Willis est quelqu’un de confiant et tant mieux parce que tous mes adversaires sont confiants avant de goûter à mon job, ça sera encore mieux s’il veut me mettre KO, pas comme mon adversaire précédent (Baki) qui courait autour et fuyait, moi je préfère le contact. » Des mots forts envers le Tchétchène qui a récemment affirmé ne pas comprendre pourquoi Doumbè avait remporté le round 2 selon les juges présents au PFL Paris. Visiblement, The Best sait pourquoi.

