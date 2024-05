Backlash : Heure de diffusion, streaming légal… La WWE en France pour un show événement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le grand rendez-vous est arrivé pour les fans tricolores de catch. Ce samedi 4 mai, la WWE pose ses valises en France pour organiser le premier Premium Live Event (ou pay-per-view) de son histoire sur notre sol, du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines. A quoi faut-il s’attendre ? Le10Sport.com vous explique tout.

Soir de première ce samedi 4 mai à la LDLC Arena. La WWE a choisi l’enceinte flambant neuve située près de Lyon pour organiser le premier Premium Live Event (ou pay-per-view) de son histoire en France, "Backlash". Et le programme s’annonce riche un mois après WrestleMania, avec quatre défenses de titre pour trois nouveaux champions couronnés lors du plus gros show de l’année à Philadelphie.

Premier test pour Cody Rhodes

C’est notamment le cas de Cody Rhodes, qui a mis un terme au règne historique de Roman Reigns lors du quarantième anniversaire de WrestleMania. Ce samedi à la LDLC Arena, le nouveau champion incontesté de la WWE fera face à AJ Styles pour sa première défense de titre télévisée. À première vue, peu de suspense concernant le vainqueur du combat, mais les attentes sont grandes sur le niveau affiché sur le ring alors que les deux hommes ne se sont jamais affrontés avant ce rendez-vous tricolore.

Du changement chez les femmes ?

En revanche, un changement de titre est loin d’être exclu dans la division par équipe féminine, Asuka et Kairi Sane défendant leurs ceintures contre Bianca Belair et Jade Cargil, un duo en pleine forme. Un mois après son premier match à WrestleMania, cette dernière est promise à un grand avenir au sein de la WWE et pourrait remporter son premier titre avec l’organisation reine du catch.

🇫🇷 Le public français verra-t-il Kevin Owens à la @LDLC_Arena le 4 mai pour #WWEBacklash❓🗣️ « J’espère. Ce n’est pas moi qui contrôle les choses, mais c’est sûr que s’ils veulent de moi, j’en serai ! J’adorerais y être », m’a-t-il réponduÀ lire ici ⬇️https://t.co/ae8s3ioJBx pic.twitter.com/j9iDk6IG5w — Bernard Colas (@BernardCls) April 24, 2024

La carte complète

Undisputed WWE Championship

Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles



World Heavyweight Championship

Damian Priest (c) vs. Jey Uso



WWE Women's Championship

Bayley (c) vs. Naomi vs. Tiffany Stratton



WWE Women's Tag Team Championship

The Kabuki Warriors (Asuka et Kairi Sane) (c) vs. Bianca Belair et Jade Cargill



Randy Orton et Kevin Owens vs. The Bloodline (Solo Sikoa et Tama Tonga)

Où et quand voir "WWE Backlash France" ce samedi ?